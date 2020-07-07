Kocaeli merkezli "sahte ehliyetle dolandırıcılık" operasyonunda 5 tutuklama
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Kocaeli merkezli "sahte ehliyetle dolandırıcılık" operasyonunda 5 tutuklama

Kocaeli merkezli Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve kişilere, sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli merkezli
07.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:26

Kocaeli merkezli Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve kişilere, sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüphelilerin sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek firma ve kişileri dolandırdığını belirledi.

Şüphelilerin Tekirdağ'dan Denizli'ye gitmesi gereken ürünleri, aynı yöntemlerle Ankara'ya sevk etmek üzere başka bir araca yüklediklerini tespit eden ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonla N.Ş, E.Ö. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.

Operasyonun devamında şüpheliler B.Ç, Y.K, C.G, İ.B, O.B. ve S.B.K. İstanbul'da, M.K. ise Tekirdağ'da gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından N.Ş, S.B.K, O.B, M.K. ve E.Ö. sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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