Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Kocaeli merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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