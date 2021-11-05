Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Kocaeli merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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