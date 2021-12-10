Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Kocaeli ve İstanbul'da, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "silahla yaralama", "çek-senet tahsilatı", "tehdit" ve benzeri suçların şüphelisi 16 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 125 fişek, 33 kartuş, 1 boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

BAHÇELİEVLER'DE FIRINLARA GRAMAJ, FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ

BAHÇELİEVLER'DE FIRINLARA GRAMAJ, FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ

 Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title