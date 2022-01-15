Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 38 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 38 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 38 zanlı tutuklandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 38'i tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Kocaeli ve çevre illerdeki 30 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 11 Ocak'ta gözaltına alınan 47 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli ve çevre illerdeki 30 evden toplam 3 milyon 762 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında 11 Ocak'ta yakalanan 47 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

Öte yandan, hırsızlıklara ilişkin farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda gözaltına alınan zanlılardan 15'i tutuklanmıştı.

Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 38 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 38 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 38 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 38 zanlı tutuklandı

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AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 38'i tutuklandı.

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