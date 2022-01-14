Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 47 zanlı adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve çevre illerdeki 30 evden toplam 3 milyon 762 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında 11 Ocak'ta yakalanan 47 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, hırsızlıklara ilişkin farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda gözaltına alınan zanlılardan 15'i tutuklanmıştı.