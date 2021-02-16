Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
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Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

16.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:12
Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kapı dili düşürülerek evlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, Çorum ve Kastamonu'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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