Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

22.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:39
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 4 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 3'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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