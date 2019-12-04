Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı

04.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:58

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski çalışan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada daha önce kurumla ilişiği kesilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA