Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kocaeli merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı yakalandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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