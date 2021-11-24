Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda güvenlik güçleri Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

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