Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi yakalandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda güvenlik güçleri Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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