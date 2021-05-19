Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Kocaeli ve İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Kocaeli ve İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf jandarma astsubay, görevden geçici uzaklaştırılan teğmen ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı