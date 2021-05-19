Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli ve İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kocaeli ve İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf jandarma astsubay, görevden geçici uzaklaştırılan teğmen ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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