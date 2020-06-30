Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
30.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:30
Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA