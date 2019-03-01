Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturması doğrultusunda, gözaltına alınan 5'i muvazzaf 10 askeri personel ile 1 "mahrem abi"nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda görevden uzaklaştırılan 1 binbaşı, istifa eden 1 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ile 4'ü muvazzaf, 1'i ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılan 7 astsubay olmak üzere toplam 10 askeri personel gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan askerlerden sorumlu olduğu değerlendirilen 5 "mahrem abi"nin yakalanmasına yönelik çalışmada ise 1 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA