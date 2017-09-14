Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Muğla, İzmir, Kırıkkale, Burdur, Adana, Edirne, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Kahramanmaraş, Şırnak, Van, Yozgat ve Manisa'da, 7 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23'ü muvazzaf, 25 askerden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.



Bu arada diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, "örgüt abisi" olduğu iddia edilen 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca 25'i asker, 6'sı sivil 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7 Eylül Perşembe günü 17 ilde polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 23'ü muvazzaf asker, 2'si KHK ile ihraç edilen olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.