Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonlarında 4 tutuklama
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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonlarında 4 tutuklama

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonlarında 4 tutuklama
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının deşifre edilmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik 20-22 Nisan'da yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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