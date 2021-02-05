Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede
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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

05.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:04
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

KOCAELİ merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2'si muvazzaf, 3 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ile 4 askeri okul eski öğrencisi için operasyon düzenlendi. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Eskişehir, Denizli, Muğla, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 9 kişiden ikisi dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bugün işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.


Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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