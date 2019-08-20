Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 14 asker hakkında gözaltı kararı

20.08.2019 09:45

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapısına yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 4'ü eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale, İstanbul ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA