Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli soruşturma kapsamında 2 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli merkezli soruşturma kapsamında 2 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde Gebze ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul'da meydana gelen 10 dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul ve Düzce'de gerçekleştirilen operasyonlarda, M.Ö, F.S, M.B, Y.A, A.G, Ö.A ve C.Y. gözaltına alındı.

Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin