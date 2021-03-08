Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
08.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:22
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay