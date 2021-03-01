Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

01.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:32
Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ ve İstanbul'da, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ ve İstanbul'da, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bugün operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na getirilirken, soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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