Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
01.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:32
KOCAELİ ve İstanbul'da, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ ve İstanbul'da, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bugün operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na getirilirken, soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN