Kocaeli merkezli akaryakıt kaçaklığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Kocaeli merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kocaeli merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik 6 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan toplam 271 bin 622 litre kaçak maddeyle karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca Kocaeli'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan ve şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 iş yerinde, kaçak maddeyle karıştırılmış akaryakıt bulundu.

Şüphelilerden 5'i, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 6'sı tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA