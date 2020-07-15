Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
15.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:55
Kocaeli merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne iltisak ve bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Niğde, Kahramanmaraş, Malatya, Yalova ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA