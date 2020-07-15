Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
KOCAELİ merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
15.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:03
KOCAELİ merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.Kocaeli merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü ile iltisaklı ve bağlantılı oldukları saptanan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.
Kaynak: DHA