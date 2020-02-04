Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

04.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:14
Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

merkezli 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 7 ilde bir öğretmen ile 4'ü muvazzaf 9 askerin gözaltına alınmasına ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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