Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

04.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:06
Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında1 aktif görevde olan öğretmen, 4'ü aktif görevde 9 askeri personel olmak üzere toplan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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