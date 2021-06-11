Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 kişiye adli kontrol
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Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 kişiye adli kontrol

Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 kişiye adli kontrol
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütünün "cezaevi yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütünün "cezaevi yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Kocaeli merkezli, İstanbul, Van, Diyarbakır, Tunceli ve Balıkesir'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan, 6'sı kadın 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen, Van Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Mustafa A'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'nde sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 kişiye adli kontrol
Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 kişiye adli kontrol
Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 kişiye adli kontrol
Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 kişiye adli kontrol

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 kişiye adli kontrol - Haberler
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