Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyede
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Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyede

Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyede
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütünün "cezaevi yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütünün "cezaevi yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Kocaeli merkezli, İstanbul, Van, Diyarbakır, Tunceli ve Balıkesir'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan, 6'sı kadın 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen, Van Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Mustafa A'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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