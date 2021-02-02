Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
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Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

02.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:35
Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Kocaeli merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nin (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nin (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4'ü aktif jandarma personeli olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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