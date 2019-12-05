Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı

05.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:46

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA