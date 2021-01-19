Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

19.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:44
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 9 eski askeri okul eski öğrencisi ve 1 sivil "askeri mahrem abi" gözaltına alındı.

Firari diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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