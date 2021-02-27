Kocaeli merkezli 4 ildeki sahte para operasyonunda 9 tutuklama
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Kocaeli merkezli 4 ildeki sahte para operasyonunda 9 tutuklama

27.02.2021 00:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:48
Kocaeli merkezli 4 ildeki sahte para operasyonunda 9 tutuklama

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

ATM'lere sahte banknot verilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"Parada sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edilen 13 şüpheliden 9'u, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ATM cihazlarına sahte para vererek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Mersin ve Ordu'da 23 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanmış, 1500 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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