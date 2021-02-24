Kocaeli merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
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Kocaeli merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

24.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:08
Kocaeli merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kocaeli, Aydın, Sakarya ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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