Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı KOCAELİ merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

KOCAELİ merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişinin adreslerini belirledi. Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara ve Ağrı'da yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: DHA