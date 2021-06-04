Kocaeli merkezli 3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik Kocaeli, İstanbul ve Malatya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından salıverilirken, Körfez Adliyesi'ne sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerince 2 Haziran'da Kocaeli, İstanbul ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 22 tabanca, 16 şarjör, 892 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 33 tüfek fişeği ele geçirilmiş, 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay