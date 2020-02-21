Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

21.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:00

Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan bir şirketin devlet desteği alınmasının ardından, hileli bir şekilde iflas ettirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce, Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA