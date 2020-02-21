Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
Haberler » Güncel » Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu - Haber

Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

21.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:00
Kocaeli merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

, ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan bir şirketin devlet desteği alınmasının ardından, hileli bir şekilde iflas ettirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce, Kocaeli, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler