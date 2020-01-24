24.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:39

Kocaeli merkezli 21 ilde sahte yakıt faturası operasyonu

KOCAELİ merkezli 21 ilde 1 milyon 755 bin TL sahte yakıt faturası ve fişi kesenlere yönelik düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte yakıt fişi üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 21 ilde 57 kişiye yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık ve özel evrakta sahtecilik' suçu ile yürütülen soruşturmada 1 milyon 755 bin TL değerinde sahte fatura ve fiş ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 15 kişi sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

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