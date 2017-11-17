Kocaeli Merkezli 16 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 21'i muvazzaf asker 22 şüpheli gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda, 3'ü ihraç, 27'si muvazzaf toplam 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Elazığ, Samsun, Hatay, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Amasya, Bitlis, Gaziantep, Ağrı ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon sonucunda, 2 yüzbaşı, 1'i araştırma görevlisi 2 teğmen, 17 astsubay ve 1 ihraç edilen astsubay olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.



Firar durumdaki 2'si ihraç 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.