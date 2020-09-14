KOCAELİ Maske takmayan müşterilerle başa çıkamadı, yazdığı yazılarla dikkat çekti Maske takmayan müşterilerle başa çıkamadı, yazdığı yazılarla dikkat çektiKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde hizmet veren bir fast food restoranının sahibi Mert İslam Metin (27), maske takmayan müşterilerle başa çıkamayınca dükkanının vitrinini esprili bir dille yazdığı uyarı yazılarıyla donattı.

Maske takmayan müşterilerle başa çıkamadı, yazdığı yazılarla dikkat çekti

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde hizmet veren bir fast food restoranının sahibi Mert İslam Metin (27), maske takmayan müşterilerle başa çıkamayınca dükkanının vitrinini esprili bir dille yazdığı uyarı yazılarıyla donattı. Yazıların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ifade eden Metin, 'Yazıları astıktan sonra bir tane maskesiz insan gelmedi. Yazılarımız dikkate alınmış, demek ki insanların gözüne sokmak gerekiyormuş bazı şeyleri' dedi.

Başiskele Yuvacık'ta hizmet veren bir fast food restoranı sahibi Mert İslam Metin, maske takmayan müşterilerle başa çıkamayınca dükkanının vitrin camlarını uyarı yazılarıyla donattı. Vitrine astığı yazılarda, 'Maske takmayan müşterilere küsülecek ve itinayla trip atılacaktır', 'Kim görecek bu saatte bana bir şey olmaz Ameriganın oyunu bunlar demeyiniz', 'Arabada unutulan maskelerde müessesemiz sorumlu değildir' şeklinde esprili bir dil kullanan Çetin, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Astığı yazıların işe yaradığını ve restorana gelen müşterilerin maske kullanımına dikkat ettiğini ifade eden Mert İslam Metin, 'Nisan ayından beri pandemi sürecindeyiz, bu sürecin bize büyük eksileri oldu maalesef. İşletme açısından düşünecek olursam, halk biraz daha boşladı ve işletmeler işi biraz daha sıkı tutmaya başladı. Bunun en önemli nedeni de para cezasından dolayı yapıyor. İşletmeler de para cezası yiyor, vatandaşlar da para cezası yiyor. İnsanları uyarmaktan yorulduk bu zamana kadar. En sonunda kavga aşamasına gelindiği için maske takmama konusunda bu yönteme başvurdum. Bizim uyarılarımız insanlar tarafından yanlış anlaşıldığı için esprili bir dil kullanmaya çalıştım. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Yazarken sinir anında aklıma gelen cümlelerdi bunlar. İnsanları kırmamak ne yardan ne serden geçerim diyerek böyle bir dil kullandım.' dedi.

Kendisi gibi birçok işletmenin bu konuda mağdur olduğunu düşündüğünü belirten Metin, "Öfkeli bir anımda yazdım bunları, dün asmıştık yazıları ondan sonra bir tane maskesiz insan bulamadık. Sanıyorum uyarı yazılarımız dikkate alınmış demek ki insanların gözüne sokmak gerekiyor bazı şeyleri. Biz isteriz ki bu süreci mutlu bir şekilde atlatalım. Kendilerini korumuyorsalar bizleri korusunlar. Bizim gibi birçok işletme olduğuna eminim belki onların sesi olabiliriz? diye konuştu.

Kaynak: DHA