KOCAELİ-Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdü
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KOCAELİ-Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdü

Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdüKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı.

27.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:59

Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi maske takması için uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran müşteri, Salih Ergün'e saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

KOCAELİ-Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdü

Kaynak: DHA

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