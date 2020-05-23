KOCAELİ 'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdı 'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdıKOCAELİ Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı.

'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdı

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. O onları sosyal medya hesabından paylaşan hastane başhekimi Mustafa Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum" dedi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümünde meydana geldi. Hastanenin güvenlik personeli, hastaneye maskesiz girmeye çalışan bir hasta yakınını maske takması konusunda uyardı. Yapılan bu uyarıyı dikkate almayan kişi, hastaneye girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin karşı çıkması üzerine, personelle tartışan kişi, daha sonra Acil Servis'in önüne park ettiği otomobilinden aldığı testereyle güvenlik personeline saldırdı. Hastane bahçesinde bulunanların araya girmesiyle güvenlik personeli olayı yara almadan atlattı. O anlar ise hastane bahçesinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'PSİKOMANYAK KİŞİLİK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM'

Olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, olayı kınadı. Güneş şu paylaşımda bulundu:

"Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde, güvenlik vardiya amiri 'maske tak' dediği için testereyle vardiya amirimizin üzerine yürüyüp darp etmeye çalışan kendini bilmez bir şahıs resmen terör estirdi. Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum. Böyle zorlu bir süreçte dahi böyle bir yola başvuranları insani duygulardan sıyrılmış psikomanyak kişilik olarak değerlendiriyorum. Bu zorlu süreçten dahi ders almayıp halen sadece vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden canlarını siper eden hastane çalışanlarına şiddet uygulayan bu kişilere caydırıcı bir cezanın verilmemesi, artık şikayet mekanizmasını da bloke etmiştir. Tekrar böyle eylemlerin yaşanmaması dileğiyle."

Kaynak: DHA