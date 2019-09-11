Kocaeli masaj derneğine fuhuş baskını 2 gözaltı

11.09.2019 16:36

Masaj derneğine fuhuş baskını 2 gözaltı

İzmit'te, bir masaj ve SPA derneğinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, dernek binasına baskın düzenlerken, biri kadın 2 dernek yöneticisi gözaltına aldı.

İzmit Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir masaj ve SPA derneğinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, dernek binasını inceleme altına aldı. Bir süre boyunca masaj salonunun bulunduğu binayı takibe alan ekipler, derneğe baskın düzenledi. Baskında fuhuşa zorlanan 4 kadın ile fuhuşa aracılık ve yer temin etikleri gerekçesiyle dernek yöneticisi kadın H.Ç. (34), ile H.E. (51) gözaltına alındı.

Fuhuş yapmaya zorlanan 4 kadının ifadelerinde dernek binası içerisinde fuhuş yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenilirken, dernek yöneticileri iddiaları reddetti. 4 kadın emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, H.Ç. ile H.E. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Derneğin kapatılması için idari işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA