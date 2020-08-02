KOCAELİ Marketten telefon çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı Marketten telefon çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde markette reyonda bulunan cep telefonunu çalarak yanındaki kadının çantasına koyan hırsız ile bir başka markette kasiyerin bakması için verdiği telefonu alarak kaçan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Marketten telefon çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde markette reyonda bulunan cep telefonunu çalarak yanındaki kadının çantasına koyan hırsız ile bir başka markette kasiyerin bakması için verdiği telefonu alarak kaçan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sabah, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde bir zincir markete ait şubeye giren biri kadın 2 kişinin cep telefonu çaldıkları an güvenlik kamerasına yansıdı. Kilitli cam reyonunun kilidini açan hırsız, aldığı cep telefonu ve elektronik eşyaları yanında bulunan kadının sırt çantasının içerisine koydu.

Aynı zincir marketin Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki şubesinde 19 Temmuz günü meydana gelen olayda ise, markete gelen kişi reyondaki cep telefonuna bakmak istedi. Kasiyerin, cam reyondan çıkardığı cep telefonuna alan kişi daha sonra marketten hızla koşup çıkarak kaçtı. Bu hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansırken, polis her iki olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA