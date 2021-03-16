KOCAELİ Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası
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KOCAELİ Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası

16.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:10

Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiasıİZMİT'te yaşayan Ayşe Emer, marketten aldığı kaşar peynirinin içerisinden lastik eldiven çıktığını iddia etti.

Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası

İZMİT'te yaşayan Ayşe Emer, marketten aldığı kaşar peynirinin içerisinden lastik eldiven çıktığını iddia etti.

Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe Emer, içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu. Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.

KOCAELİ Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası
KOCAELİ Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası
KOCAELİ Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası
KOCAELİ Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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