Kocaeli Mahkum Yakınları Seçim Öncesi Af İstedi

İzmit'te bir araya gelen mahkum yakınları, 31 Mart seçimleri öncesinde af çıkarılmasını istedi. Basın açıklaması yapan mahkum yakınları sonrasında hep birlikte besteledikleri şarkıyı okudu.

İzmit Cumhuriyet Parkı'nda basın açıklaması yapan mahkum yakınları, 31 Mart seçimleri öncesinde af çıkarılmasını istedi. Ellerinde, 'Mahkumlara verilen sözler tutulsun' ve 'Oğlumu istiyorum' yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, 'af' yazan pankartın arkasında basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Deniz Aytan, Biz duruşumuzdan vazgeçmiyoruz. Seçimden önce af çıkarılmasını istiyoruz diye konuştu. Basın açıklamasının ardından grup üyeleri af çıkarılması için kendi besteledikleri şarkıyı hep bir ağızdan okudu.

Kaynak: DHA