Kocaeli Mahkum Çocukları İlk Kez Lunaparkta Eğlendi

Kocaeli Gebze Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin 3 ile 6 yaşları arasındaki çocukları ilk defa lunaparkta eğlenme imkanı buldu. Çocuklar lunaparktaki doyasıya eğlendi.

Gebze Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'ndaki kadın mahkumların 3 ile 6 yaş arasındaki 9 çocuğu ile cezaevi personelinin 5 çocuğu öğretmenleri tarafından bugün Gebze'de bulunan bir alışveriş merkezindeki lunaparka getirildi. Mahkum çocuklarından 3'ünün cezaevinde dünyaya geldiği öğrenilirken, hayatlarında ilk kez lunaparka gelen mahkum çocukları büyük sevinç yaşadı. Çocuklar 2 saat boyunca lunaparkta bulunan oyuncaklarda ve top havuzunda doyasıya eğlendi. Alışveriş merkezinin yetkilileri, lunaparkta eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.