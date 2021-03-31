Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
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Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti

Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir mağazaya giren Şenol Ü., reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir mağazaya giren Şenol Ü., reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti. Hastaneye kaldırılan Şenol Ü., tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi, Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazaya giren Şenol Ü., iddiaya göre reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti. Kanlar içerisinde kalan Şenol Ü.'yü gören mağaza çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şenol Ü., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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