Kocaeli limanlarında koronavirüs tedbirleri
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Kocaeli limanlarında koronavirüs tedbirleri

Kocaeli'deki limanlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, gemilere ve liman tesislerine girip çıkan acente ve personelin hijyenine yönelik denetimler yapılıyor.

16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:14
Kocaeli limanlarında koronavirüs tedbirleri

Kocaeli'deki limanlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, gemilere ve liman tesislerine girip çıkan acente ve personelin hijyenine yönelik denetimler yapılıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan önlemler konusunda limanlarda seferberlik ilan edildiğini belirtti.

Türkiye'nin, tüm unsurlarıyla koronavirüse karşı mücadele ettiğini, denizlerin ve limanların bunların başında geldiğini aktaran Doğusel, "Koronavirüs açısından özellikle limanlar çok hassas bölgelerdir. Türk ekonomisinin kalbi olan ilimiz, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük liman kentlerinden biridir. Dünyamız için büyük tehlike olarak görülen ve çok hızlı yayılabilme özelliğine sahip olan koronavirüsün ülkemize, başta Avrupa olmak üzere yurt dışında giriş yapma ihtimali düşünülürse özellikle limanlarımızda yürüteceğimiz sürecin çok hassas olması da kaçınılmazdır. Bu noktada, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığımız ile Liman Başkanlığımızın verdikleri talimatlar büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Riskli gemiler Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildiriliyor"

Dünya Sağlık Örgütünün koronavirüs için küresel salgın ilan ettiğini anımsatan Doğusel, şunları kaydetti:

"11 Mart tarihinden önce 9 ülke riskli başlığı altında değerlendirilirken, bu tarihten itibaren bütün gemilerden Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından ateş ölçümü uygulaması devam etmekte. Öte yandan konuyla ilgili risk değerlendirilmesi yapılacağı bilgisi liman başkanlıklarına ulaştırıldı. Bu süreçte, denetimler sonrasında içerisinde hasta bulunan veya yanaşmasında risk görülen gemilerin personel listesi dahil bilgilerinin tamamı, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine sunulacaktır.

Kovid-19 virüsüne karşı alınabilecek tedbirlerin uygulanmasında liman tesislerine büyük görev düşüyor. Buna göre, gemilere ve liman tesislerine giriş çıkış yapan acente ve personelin hijyenine yönelik denetimler yapılıyor. Talimatlar doğrultusunda en ufak bir şüphede dahi, Sahil Sağlık Denetleme Merkez Tabipliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimleriyle iletişime geçilecektir."

Limanlara gelen gemiler tarafından yapılan sağlık bildirimleri kullanılarak, risk değerlendirmelerinin yapıldığını belirten Doğusel, bu kapsamda gemilerin Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edildiğini ve geminin ülkeye girişinde sorun olmadığını gösterir belge olmadan hiçbir temasa müsaade edilmediğini vurguladı.

Doğusel, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm kademelerinin süreci çok sağlıklı yürüttüğünü vurguladı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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