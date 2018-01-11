Kocaeli Limanda Devrilen Yükün Altında Kalan İşçi Yaralandı

Limanda devrilen yükün altında kalan işçi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan limanda çalışan 47 yaşındaki Sabri Aygan, geminin sallanması ile devrilen forkliftteki yükün altında kalarak yaralandı.

Olay saat 15.15 sıralarında, Derince'de bulunan limanda meydana geldi. İddiaya göre, limanda gemiden boşaltılan yükü alan forklift, geminin sallanması sonucu devrildi. Liman işçisi Sabri Aygan, devrilen forkliftteki yükün altında kaldı. Limandaki yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Devrilen yükün altından çıkarılan Sabri Aygan'a 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Sabri Aygan kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.