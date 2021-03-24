KOCAELİ Limanda 3 bin 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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KOCAELİ Limanda 3 bin 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

24.03.2021 01:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 02:02

Limanda 3 bin 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildiKOCAELİ'de bir limanda düzenlenen operasyonda konteynerde bulunan 3 bin 860 kilo esrar ile 99 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Limanda 3 bin 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

KOCAELİ'de bir limanda düzenlenen operasyonda konteynerde bulunan 3 bin 860 kilo esrar ile 99 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir limanda operasyon düzenledi. Bir Ortadoğu ülkesinden Akdeniz ülkesine gidecek olan gemide arama yapıldı. Konteynerde inşaat molozları arasında karton kutuların içerisinde 3 bin 860 kilo esrar ile 99 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

KOCAELİ Limanda 3 bin 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
KOCAELİ Limanda 3 bin 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
KOCAELİ Limanda 3 bin 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
KOCAELİ Limanda 3 bin 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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