Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

23.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:51

KOCAELİ'de polisin limandaki bir gemiye düzenlediği operasyonda, konteynerde 3 ton 860 kilo esrar ile 99 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

KOCAELİ'de polisin limandaki bir gemiye düzenlediği operasyonda, konteynerde 3 ton 860 kilo esrar ile 99 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir limanda operasyon düzenledi. Ekipler, Orta Doğu ülkesinden Akdeniz ülkesine gidecek olan gemide arama yaptı. Konteynerde inşaat molozları arasında karton kutuların içerisinde 3 ton 860 kilo esrar ile 99 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 


- Kocaeli
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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